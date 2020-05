Le prix des SSD interne Samsung 860 QVO et EVO 1To en chute libre

Le SSD, un accessoire indispensable pour booster votre PC

Deux SSD signés Samsung en promotion

Depuis quelques années, le SSD a pris une place très importante au sein des accessoires qui sont utiles au bon fonctionnement d'un PC ou d'un ordinateur portable. Véritable concurrent du disque dur classique, lea conquis le coeur des férus d'informatique grâce aux vitesses de transfert en lecture et en écriture plus ou impressionnantes.Ainsi, Cdiscount et Boulanger proposent actuellement deux offres sur deux SSD (d'une capacité de 1To chacun) du constructeur Samsung. Découvrons sans plus attendre les deux modèles.On commence cette sélection avec le 860 QVO du géant coréen (référence MZ-76Q1T0BW).Il s'agit d'un modèle interne de 2,5 pouces qui permet de sauvegarder des jeux vidéo, des logiciels ou encore d'autres fichiers volumineux. Il dispose également d'une interface SATA et d'une vitesse d'écriture allant jusqu'à 520 Mo/s contre 550 Mo/s en lecture.Ce SSD est actuellement disponible à un prix de 119,99€ chez Cdiscount, soit 42 euros d'économies par rapport à son prix habituel.Voici le deuxième SSD suggéré : le 860 EVO (référence MZ-76E1T0B/EU). Vendu à 129 euros chez Boulanger, l'accessoire voit son prix baisser à 109,66 euros. Pour obtenir la remise de 15%, il faut saisir le code ACCESS-15 lors de l'étape du panier.Le 860 EVO propose des vitesses de lecture et d'écriture similaires au 860 QVO. Il prend en charge le cryptage basé sur le materiel AES 256-bit et est compatible avec le GTC Opal e l'IEEE 1667.À propos des dimensions, le SSD interne mesure 7 x 0,7 x 10 centimètres (pour un poids de 90 grammes).