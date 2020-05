Le PC Portable HP Pavilion Gaming 15" GTX 1650 sous la barre des 700€

Une configuration robuste sans se ruiner

Un petit cadeau en prime

Une fois encore, c'est le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne Cdiscount qui nous fait découvrir cette bonne affaire. Pour ce qui est des modalités, vous devez uniquement savoir que la livraison à domicile est offerte et que le paiement en quatre fois est d'actualité. La commande vous reviendra à 179,23€ au moment de l'achat puis 179,21€ par échéance. Les adhérents Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ la première année) recevront leur colis sous un jour ouvré. Enfin, n'oublions pas la garantie qui est valable pendant deux ans.Ce PC portable HP Pavilion dispose d'un écran 15,6 pouces avec une définition Full HD. Il embarque un processeur AMD Ryzen 5 3550H à 2.1 GHz, une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 / AMD Radeon Vega 8, 16 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Pas de Windows 10 au programme puisque c'est le système d'exploitation FreeDOS qui est proposé avec cet ordinateur. Quoi qu'il en soit, la configuration de ce modèle est vraiment de grande qualité. Les logiciels les plus gourmands et les tâches les plus exigeantes en ressources se feront sans le moindre souci.Vous aurez donc un PC extrêmement bien équipé en votre possession. Pour en finir avec ses caractéristiques, sachez qu'il met à votre disposition un port HDMI, une prise combo casque/microphone, un port USB-C 3.1 Gen 1, un USB 3.1 Gen 1, un LAN et un USB 2.0 (Sleep & Charge). Enfin, une fois cet ordinateur acheté, vous recevrez gratuitement une clé d'abonnement d'un an à l'antivirus Norton 360 Deluxe. Pour tout savoir à ce sujet, n'hésitez pas à consulter ce document Grâce à cette offre, vous pouvez acquérir un bien bel ordinateur sans vous ruiner. Il est à la fois performant, agréable à transporter et endurant. De plus, l'antivirus est offert. Un bon plan à ne surtout pas manquer !