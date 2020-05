Un écran Acer 23,8" rétroéclairage LED à un prix jamais vu

L'écran Acer abordable qu'il vous faut

Un design plaisant

C'est toujours l'éternel e-commerçant bordelais Cdiscount qui s'occupe de cette réduction. Les modalités sont une fois encore similaires à celles des bons plans précédents. Ainsi, vous pourrez régler le montant demandé en quatre fois (29,44€ par échéance) et la livraison à domicile est assurée gratuitement. Ce produit est éligible au programme Cdiscount à volonté, ce qui permet aux adhérents de recevoir leur colis sous un jour ouvré. Activez votre essai gratuit (puis 29€ la première année) sans attendre. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.Passons aux caractéristiques de cet écran Acer qui dispose d'un large affichage 23,8 pouces (environ 60 centimètres) et d'une définition Full HD à 60 Hz. Le temps de réponse s'élève à 4 ms et la luminosité atteint 250 cd/m². De plus, cet écran est équipé d'un revêtement anti-éblouissement. Plusieurs technologies sont de la partie comme la Acer BlueLightShield qui réduit l'émission de lumière bleue. De son côté, l'AcerVisionCare préservera vos yeux en réduisant la fatigue oculaire. Enfin, l'AMD FreeSync supprimera toutes les imperfections de l'image (déchirure, latence...) sur l'ensemble de vos programmes.Autre point à ne pas négliger, l'apparence de votre écran s'intégrera parfaitement à votre bureau. Il est extrêmement fin avec son épaisseur de seulement 6,6 mm. Un support géométrique blanc laiteux est même inclus. Pour le son, vous pourrez compter sur des haut-parleurs fins directement intégrés. Enfin, pour ce qui est des interfaces embarquées, vous aurez à votre disposition un port HDMI et une prise VGA.Voilà un écran qui plaira aux utilisateurs occasionnels comme aux joueurs aguerris. Il est très agréable à regarder et son esthétique est très réussie. Bref, n'hésitez pas à vous emparer de cette promotion sans attendre.