Pack PC portable HP avec Office 365, une sacoche et une souris à prix imbattable

Un ordinateur idéal pour la bureautique

Moins de 240 € pour l'ensemble du pack

Commençons par étudier de plus près le cœur de l'offre : l'ordinateur. Le PC portable HP Stream 14-ds0001nf se veut, avant tout, facile à utiliser et à transporter, ne pesant que 1,45 kg. Il est équipé d'un processeur AMD A4-9120e (1,5 GHz), d'une mémoire vive de 4 Go, d'une carte graphique AMD Radeon R3 et d'un petit espace de stockage de 32 Go. Une configuration pas vraiment propice au gaming, donc. En revanche, elle correspond parfaitement à l'utilisation pour laquelle l'ordinateur a été conçu, à savoir la navigation sur Internet et les outils bureautiques.Et cela tombe bien, puisque notre pack inclut un an d'abonnement à Microsoft Office 365 Personnel ! Celui-ci, d'une valeur de 69 €, vous permet ainsi d'accéder aux incontournables logiciels de la suite : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Skype, OneDrive, ou encore OneNote. L'ordinateur constituera donc votre nouvel allié pour, par exemple, télétravailler efficacement.De plus, pour une utilisation plus facile et plus précise, le pack comprend aussi une petite souris filaire, toujours signée HP. Enfin, pour transporter aisément votre PC (quand vous en aurez de nouveau l'occasion), vous recevrez également une sacoche, que vous pourrez prendre à la main ou mettre sur votre épaule.Comme vous pouvez le constater, il s'agit là d'une offre clé en main, comprenant tout ce dont vous avez besoin. Ce qui n'empêche pas Cdiscount de la proposer à petit prix, en l'occurrence seulement 238,99 € ! Avec, comme toujours, la possibilité de se faire livrer gratuitement en France métropolitaine ou de payer en quatre fois, moyennant moins de 6 euros de frais additionnels.Il est rare de pouvoir profiter, à ce prix, d'un pack aussi complet, comprenant notamment un PC portable léger et pratique, ainsi qu'un abonnement d'un an à Office 365. Alors laissez-vous tenter par cette bonne affaire !