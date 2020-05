Bon plan SSD : 120 Go de stockage pour moins de 30€

Cdiscount : promotion sur le CS900 de PNY

Débit de transfert jusqu'à 560 Mo/s

Si vous avez envie de vous procurer un SSD interne pour étendre la capacité de stockage de votre PC, alors le bon plan qui va suivre va fortement vous intéresser.Le PNY CS900 120 Go fait l'objet d'une réduction intéressante chez Cdiscount. Vendu normalement à 44,55€, le SSD interne voit son prix baisser à 27,99€ ; ce qui fait une remise de 37% de la part du site marchand.Pour information, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires pour une livraison du SSD en point relais ou pour une réception du produit à domicile via le service Colisimo. Quant aux membres CDAV , ils bénéficient de la livraison rapide à domicile.Au même titre que les autres SSD, ce modèle du constructeur PNY (référence SSD7CS900-120-PB) dispose de l'interface SATA 6.0 Gb/s et du format 2,5 pouces.Idéal pour booster la plupart des applications, le petit accessoire embarque une vitesse de lecture théorique à 560 Mo/s et une vitesse d'écriture allant jusqu'à 450 Mo/s. Il bénéficie d'une solide conception pour résister aux chocs, ce qui permet de conserver les données stockées en toute sécurité.Très simple à utiliser, le SSD interne est fourni avec des instructions pour configurer l'appareil pour chacune de ses étapes. Enfin, le produit possède une garantie constructeur de 3 ans.