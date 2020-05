Xiaomi Redmi Note 8 : une nouvelle chute de prix à ne pas rater

Pourquoi Clubic recommande le Xiaomi Redmi Note 8 ?

Un design très soigné

Des performances ahurissantes à ce prix

Batterie increvable

Un smartphone qui tient (longtemps) la route

Un excellent smartphone pour à peine plus de 160€

Avant de parler du prix, examinons le Xiaomi Redmi Note 8 de plus près. Dès le premier coup d'œil, on est d'abord attiré par son écran lumineux de 6,3 pouces, affichant une définition de 2340 x 1080 pixels. Ensuite, à l'usage, on s'aperçoit que le téléphone possède un moteur puissant, porté par un SoC Snapdragon 665 et 4 Go de mémoire vive. De quoi supporter un grand nombre de jeux mobiles.Mais pour alimenter la machine, il faut du carburant. En l'occurrence, le réservoir d'énergie est une batterie de 4 000 mAh. Celle-ci offre à l'appareil une autonomie colossale, dépendant bien sûr de l'utilisation que vous en faites. En revanche, grâce à la charge rapide, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de temps pour faire le plein d'électricité.Enfin, pour la photographie, notons la présence de quatre capteurs à l'arrière, respectivement de 48, 8, 2 et 2 mégapixels. Et pour les selfies, la face avant possède un module photo de 13 mégapixels.Voilà pour la partie « qualité », passons maintenant au prix. Celui-ci est généralement abordable, et c'est d'autant plus vrai si vous commandez le smartphone chez Cdiscount. Car le site e-commerce propose en ce moment le Xiaomi Redmi Note 8 à seulement 160,97 € ! De plus, si vous habitez en France métropolitaine, la livraison vous sera offerte.Enfin, il vous est également possible de régler votre commande en quatre fois. Après une première mensualité de 41,22 €, les trois suivantes s'établiront à 41,21 €, ce qui correspond à un coût total de 164,85 €, soit moins de 4 € de frais.Sorti en septembre 2019, le Xiaomi Redmi Note 8 s'avère résolument moderne. Pourtant, il ne vous reviendra qu'à environ 160 € en passant par Cdiscount.