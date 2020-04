Le prix du Xiaomi Redmi Note 8 Pro encore en baisse !

Xiaomi, le meilleur rapport qualité-prix

Un smartphone endurant et polyvalent en photo

Durant cette période de confinement, c'est l'incontournable site bordelais Cdiscount qui nous régale en matière de bonnes affaires. Faisons le point sur les modalités à prendre en compte. Nous pouvons par exemple nous attarder sur le paiement en quatre fois, soit 56,07€ par échéance. La livraison est assurée gratuitement. Pour être livré sous un jour ouvré, vous devez activer votre essai gratuit à Cdiscount à volonté. La garantie de base est d'actualité pendant deux ans et une assurance contre la casse est proposée à 17,99€ pour un an et 22,99€ pour deux ans de validité.Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro possède un écran de bonne facture avec sa diagonale de 6,53 pouces et une définition Full HD+. Globalement, la dalle est agréable à admirer pendant de longues heures. Du côté du processeur, c'est un modèle MediaTek Helio G90T5 qui est présent. Il est épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Avec une telle configuration, vous pourrez lancer n'importe quelle application et les jeux gourmands en ressources tourneront sans difficulté. Les performances sont vraiment excellentes pour un si petit prix.Pour l'appareil photo situé à l'arrière du smartphone, nous avons droit à quatre modules différents. Il s'agit d'un capteur grand angle de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 2 mégapixels et un dernier pour la profondeur de 2 mégapixels également. Vous pourrez capturer des vidéos en 4K. En ce qui concerne la batterie 4500 mAh, son endurance s'élève à deux journées complètes. La recharge rapide 18 W est également présente.Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro multiplie les qualités. Son design est réussi, ses performances sont incroyables pour un tel prix, la batterie est très endurante et les photos extrêmement correctes. Une superbe affaire à ne pas laisser passer.