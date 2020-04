Le prix de l'imprimante Epson WorkForce en baisse ce vendredi

Une imprimante vraiment canon

Facile et complète

Nous allons nous rendre sur Cdiscount pour profiter de cette promotion très intéressante. La livraison standard à domicile est gratuite. Si vous souhaitez recevoir la commande plus rapidement, activez l'essai gratuit à Cdiscount à volonté (puis 29€ la première année) pour l'avoir chez vous sous un petit jour ouvré. Concernant les modalités de paiement, le règlement en quatre fois est d'actualité. Comptez 17,67€ au moment de l'achat puis 17,66€ par mensualité. La garantie de base est valable pendant deux ans. Enfin, une assurance complémentaire panne + assistance de trois ans est à 9,99€ et la panne + casse est facturée 14,99€ pour quatre ans.L'imprimante WorkForce WF-2810 d'Epson est capable d'imprimer mais aussi de numériser, photocopier et faxer. Avec ce modèle, vous pourrez créer des documents professionnels du plus bel effet. L'impression peut être effectuée via un câble USB 2.0 ou bien en passant via le Wi-Fi direct. Si votre ordinateur n'est pas disponible, vous aurez toujours la possibilité de passer par votre smartphone pour imprimer des fichiers. Quoi qu'il en soit, toutes les informations s'afficheront directement sur l'écran LCD de 3,7 centimètres.Ce qui fait la force de cette imprimante Epson WorkForce, c'est aussi la facilité avec laquelle tout le monde peut la prendre en main. Les différentes fonctionnalités comme la navigation sur l'interface sont instinctives. Cet exemplaire est également très complet puisque quatre cartouches (noir, cyan, magenta et jaune) répondent présentes. Pour économiser et gagner en efficacité, chaque cartouche est alimentée séparément. Enfin, l'imprimante conçue par Epson est compatible avec le papier uni, les enveloppes mais aussi le papier photo.Une fois de plus, Epson a fabriqué une imprimante extrêmement complète et abordable. Elle sera parfaite pour toute la famille. C'est le moment ou jamais pour bien vous équiper sans vous ruiner. Dépêchez-vous avant que les stocks ne s'évaporent.