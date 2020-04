Le Xiaomi Redmi Note 9S en forte baisse chez Cdiscount

Xiaomi : petit prix pour un mobile au grand cœur

Une grosse autonomie

Nous allons tout de suite partir en direction de chez Cdiscount pour cette bonne affaire. Comme toujours, l'e-commerçant bordelais propose le paiement en quatre fois, soit 48,41€ au moment de l'achat puis 48,38€ par échéance. Autre bonne nouvelle, la livraison à domicile standard est assurée gratuitement. Pour ce qui est des adhérents Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ la première année), ils recevront leur commande sous un seul jour ouvré. La garantie de base est valable pendant deux ans et une assurance complémentaire contre la casse à 15,99€ pour un an ou 22,99€ pour deux ans est à votre disposition.Ce Xiaomi Redmi Note 9S dispose d'un écran 6.67 pouces dont la définition est de 2400 x 1080 pixels. Il embarque aussi un processeur Qualcomm Snapdragon 720G épaulé par une puce graphique Adreno 618, 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. C'est une configuration plutôt correcte pour la plupart des usages. Les applications se lanceront sans le moindre ralentissement mais vous ne pourrez sans doute pas faire tourner tous les jeux 3D. Mais dans l'ensemble, c'est parfaitement honorable.Pour la photo, vous pouvez compter sur la présence d'une quadruple caméra positionnée à l'arrière du mobile. Elle est composée d'un capteur principal de 48 mégapixels + 8 mégapixels ultra grand-angle + 5 mégapixels macro + 2 mégapixels pour la profondeur. La polyvalence est de mise et vous pourrez capturer des vidéos en 4K avec cet équipement. En frontal, c'est un module 16 mégapixels qui répond présent. Ensuite, une batterie 5020 mAh entre en piste. Elle est compatible avec la charge rapide 18 W. Enfin, le mobile embarque le Bluetooth 5.0, un port USB-C ainsi qu'une prise mini-jack 3,5 mm.Malgré son petit prix, le Xiaomi Redmi Note 9S est vraiment complet. La navigation sur l'interface et entre les applications est agréable, la partie réservée aux photos est complète et la batterie est très endurante. Bref, un excellent smartphone.