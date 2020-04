La SEGA Mega Drive Mini à moins de 75€, le bon plan idéal pour le confinement

Une console classique revisitée

Un maximum de jeux sans se ruiner

C'est une nouvelle fois le site bordelais Cdiscount qui s'occupe de cette vente qui vous offrira une bonne dose de nostalgie. Bien entendu, vous pouvez choisir de régler la commande en quatre fois, soit 19,20€ par mensualité. En ce qui concerne la livraison standard à domicile, elle sera effectuée gratuitement pour tous les acheteurs. De leur côté, les adhérents au programme Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ la première année) auront leur colis chez eux sous un petit jour ouvré. La garantie pièces, main d'œuvre et déplacement est valable pendant deux ans. Enfin, une assurance panne + assistance de trois ans est proposée à 12,99€ et une autre panne + casse de 4 ans est à 19,99€.Le pack en question comprend une console Mega Drive dans un format mini. Deux manettes officielles sont également de la partie. Cette machine est basée sur la fameuse console sortie en Europe au début des années 90. Bien entendu, quelques nouveautés ont répondu à l'appel puisqu'on notera la présence d'un port USB et d'une sortie HDMI. Mais le plus important, c'est bien évidemment les jeux qui sont stockés dans cette belle machine.Ainsi, la Mega Drive Mini comprend pas moins d'une quarantaine de titres jouables en solo ou à plusieurs. Dans cette liste, nous retrouvons des grands classiques qui ont marqué leur époque. Nous pouvons par exemple citer(et sa suite),et bien plus encore. Vous aurez largement de quoi passer d'excellents moments entre amis.Cette Mega Drive Mini de SEGA est un appareil empreint de nostalgie. De nombreux jeux sont présents et la console garde tout son charme de l'époque. Si les graphismes datés ne vous rebutent pas, c'est un achat indispensable ! En souvenir du « bon vieux temps ».