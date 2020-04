Un Smart TV Toshiba 4K UHD 58" pour moins de 450€

Une TV intelligente à petit prix

Un maximum de contenu

Nous sommes une fois encore dans les rayons virtuels de Cdiscount pour cette bonne affaire. Le site bordelais est fidèle à lui-même en proposant le règlement en quatre fois, soit 114,72€ le jour de l'achat puis 114,69€ par mensualité. La livraison à domicile est facturée à partir de 29,99€. Malheureusement, les avantages Cdiscount à volonté ne sont pas valables sur cet article. La garantie de base est valable pendant deux ans et une seconde assurance panne + reprise de 5 ans est disponible à 79,99€.Ce téléviseur fabriqué par Toshiba dispose d'un écran 58 pouces (soit environ 147 centimètres) et d'une définition en 4K-UHD. La technologie HDR Dolby Vision est de la partie pour améliorer le rendu des images affichées par votre appareil. Elles seront extrêmement détaillées et les couleurs atteindront un réalisme sans précédent. La qualité d'affichage sera même sublimée via le 1900 Picture Quality Index. De son côté, la partie sonore est assurée par deux haut-parleurs intégrés de 10 W chacun.Passons rapidement sur les interfaces mises à votre disposition. En tout, quatre ports HDMI sont de la partie, accompagnés par deux ports USB, une entrée vidéo composite, une audio, une entrée vidéo composante/VGA, une sortie audio numérique (optique), une prise casque et une dernière pour le réseau. En effet, la particularité d'une Smart TV vient du fait qu'elle peut se connecter à internet. Vous aurez alors accès à de nombreuses applications comme YouTube, Disney+, Netflix, Prime Video (un abonnement supplémentaire peut être requis) et bien plus encore. Vous n'allez clairement pas vous ennuyer.Voilà une Smart TV qui a tout pour plaire. En plus de son petit prix, ce modèle propose une image de qualité et de nombreuses fonctionnalités qui plairont aux utilisateurs qui aimeraient acheter un téléviseur performant. Laissez-vous tenter !