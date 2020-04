Redmi Note 8 : l'excellent smartphone Xiaomi à prix cassé

Pourquoi Clubic recommande le Redmi Note 8 ?

Un design très soigné

D'excellentes performances

Batterie increvable

Un très bon rapport qualité / prix

Un prix toujours plus réduit

Un mobile bien équipé

Nous devons cette réduction à l'e-commerçant bordelais Cdiscount. Ce dernier vous permet de payer la commande en quatre fois si vous le souhaitez, soit 39,44€ au moment de l'achat puis 39,42€ par échéance. Concernant la livraison à domicile, sachez qu'elle sera assurée gratuitement pour tout le monde. Cependant, vous devrez patienter entre quatre et sept semaines avant de recevoir le mobile chez vous. Prenez bien ce délai en compte. Enfin, vous pouvez souscrire à une garantie casse d'un an à 12,99€ ou à 22,99€ pour deux ans. Bien entendu, ces assurances ne sont pas obligatoires.À présent, faisons le tour des caractéristiques techniques du Xiaomi Redmi Note 8. Le smartphone de la marque chinoise dispose d'un écran LCD avec une diagonale de 6.3 pouces et une définition de 2340 x 1080 pixels. À l'intérieur du mobile, nous retrouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 665 avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Globalement, les performances obtenues sont très correctes puisque la navigation est fluide sur l'interface comme sur la plupart des applications. Il va tout de même falloir faire quelques concessions sur les jeux vidéo les plus gourmands en ressources.Ensuite, en ce qui concerne la partie consacrée aux photos, nous avons droit à une caméra arrière composée de quatre capteurs. Tout d'abord, un module principal de 48 mégapixels est de la partie, avec un second ultra grand-angle de 8 mégapixels, un troisième macro de 2 mégapixels et un dernier de 2 mégapixels également. Le Xiaomi Redmi Note 8 est très polyvalent dans ce domaine. À l'avant, c'est un capteur 13 mégapixels qui se chargera des selfies. Enfin, la batterie 4000 mAh tiendra pendant deux journées complètes et la recharge prendra deux petites heures seulement.Le rapport qualité-prix du Xiaomi Redmi Note 8 est vraiment optimal. S'il ne s'agit pas du mobile le plus puissant du marché, il sera tout de même à la hauteur de vos attentes. Son autonomie est également exemplaire, tout comme les photos qu'il peut capturer. Bref, c'est une valeur sûre.