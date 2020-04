Le SSD PNY CS900 de 960 Go sous la barre des 100€, une offre à saisir

Cdiscount : un SSD interne PNY à un très bon prix

Les points forts du produit

Si vous avez envie d'étendre la capacité de stockage de votre ordinateur, le PNY CS900 de 960 Go va risquer de vous intéresser.Cet accessoire vendu par Cdiscount est affiché à exactement 98,99 euros. Il s'agit d'un prix plutôt attractif puisque le même modèle (SSD7CS900-960-PB) est proposé par d'autres sites marchands français à partir de 119,99 euros.En cette période de confinement, Cdiscount propose la livraison gratuite à domicile pour un panier supérieur ou égal à 50 euros. Au vu du contexte actuel, un délai de livraison supplémentaire peut être appliqué. Quant aux membres CDAV , ils bénéficient de la livraison express.Au même titre que la plupart des autres SSD, le PNY CS900 embarque le format 2,5 pouces.Idéal pour améliorer le système et les applications d'un PC, le SSD interne propose un débit de transfert de 535 Mo/s (en lecture) et de 515 Mo/s (en écriture). Il est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants : Linux, Apple MacOS X et Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10.Assez simple à installer et à configurer, le SSD interne est fourni avec des instructions pour suivre chacune de ses étapes. Enfin, le produit dispose d'une garantie constructeur de 3 ans.