Un disque dur Seagate 1To à moins de 50€, un prix imbattable

L'excellent Seagate BarraCuda en promo chez Cdiscount

Des taux de transfert de 210 Mo/s

Le site marchand français Cdiscount fait donc une promotion sur l'achat du Seagate BarraCuda.Vendu normalement à 63,31 euros (prix moyen constaté sur la MarketPlace de la plateforme), le disque dur interne de 1 To voit son tarif diminuer à 43,99 euros.Pour information, des frais de port à hauteur de 6,99 euros sont appliqués pour une livraison à domicile. Celle-ci étant offerte à partir de 50 euros d'achats, nous vous conseillons d'ajouter un 2ème produit (d'une valeur minimale de 6,01 euros) pour éviter les frais de port indiqués. Sinon, vous pouvez toujours tester gratuitement le programme CDAV pendant quelques jours. Cela vous permettra de bénéficier de la livraison en express gratuite et illimitée.Seagate est une marque connue de l'univers des disques durs.Le modèle BarraCuda (référence ST1000DM010) dispose d'une taille de 3,5 pouces et propose donc une capacité de 1 To. Il fonctionne avec une interface SATA 6 Gb/s et offre une vitesse de 7200 tr/min.Avec des taux de transfert de 210 Mo/s, ce disque dur est idéal pour coupler à un SSD et pour stocker tous types de fichiers multimédias (photo, vidéo, logiciel,...). Pour moins de 50 euros, vous ne trouverez sûrement pas mieux avec une telle capacité de stockage.