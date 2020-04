Microsoft Office Professionnel plus 1 PC à seulement 26,99€

Des logiciels essentiels à petit prix

Un pack pour tout le monde

C'est le site bordelais Cdiscount qui se charge de cette promotion. Malgré le tarif extrêmement abordable, vous pourrez tout de même choisir de régler la commande en quatre fois, soit 6,91€ par échéance. Autre bonne nouvelle, la livraison à domicile est gratuite. Pour aller plus vite, vous pouvez activer l'essai offert au programme Cdiscount à volonté (puis 29€ la première année). Les adhérents recevront le colis chez eux sous un jour ouvré. Maintenant, passons aux spécificités de cet article.Le pack Microsoft Office Professionnel Plus vous donne accès à plusieurs logiciels de la marque américaine dans leur version classique. Dans cette liste, nous retrouvons Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher et Access. C'est donc un excellent investissement pour les petites entreprises qui souhaitent tenir leur comptabilité par exemple. Précisons tout de même que vous ne pourrez effectuer l'installation que sur un seul PC. Ce dernier doit être équipé d'un système d'exploitation Windows 10, d'au moins 2 Go de RAM et d'un espace mémoire disponible de 3 Go. Enfin, la résolution de l'écran doit être de 12680 x 768 pixels.Comme vous avez pu le constater, il n'est pas nécessaire d'avoir un ordinateur très performant pour utiliser ces logiciels. Ils fonctionneront également sur un Mac. Attention, car Microsoft Office Professionnel Plus est différent de la suite Microsoft Office 365. Cette dernière est un abonnement qui donne accès aux versions avancées des applications citées précédemment. Quoi qu'il en soit, le pack proposé dans cet article contentera une bonne partie des utilisateurs.C'est tout ce qu'il fallait savoir au sujet de ce produit actuellement vendu à petit prix. Vous pouvez en profiter sans attendre. Repassez régulièrement sur Clubic pour dénicher toujours plus de bons plans.