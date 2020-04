Les 16 Go de mémoire RAM PNY 3200 MHz à moins de 80€

Votre PC ne ramera plus

La RAM, une caractéristique importante pour votre PC

Nous sommes chez Cdiscount pour cette bonne affaire à ne surtout pas manquer. Commençons par plusieurs bonnes nouvelles puisque la livraison standard à domicile sera assurée gratuitement. Les adhérents Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€ la première année) recevront leur commande sous un jour ouvré. Vous pouvez également compter sur la possibilité de payer en quatre fois, soit 19,72€ au moment de l'achat puis 19,71€ par échéance. La garantie service et maintenance est valable à vie. Celle pour les pièces, main d'œuvre et déplacement dure deux ans. Enfin, l'option « Satisfait ou Remboursé » de deux mois est facturée 4,99€ et l'assurance panne + casse de quatre ans est à 14,99€.Cette mémoire PC de la marque PNY mettra à votre disposition 16 Go de RAM (2 x 8 Go) pour votre machine. Vous pouvez choisir l'installer vous-même ou bien de faire appel à un professionnel. La technologie embarquée est une DDR4 SDRAM, la vitesse atteint 3200 MHz (PC4-25600) et le temps de latence est en CL16. Parmi les fonctionnalités embarquées, nous retrouvons un dissipateur de chaleur, un bi-canal ou encore une mémoire sans tampon. Enfin, la tension est de 1.2 V et le format est en DIMM 288 broches.Au moment de choisir d'acheter tel ou tel ordinateur, les utilisateurs ne font pas forcément attention à la RAM embarquée. Également connu sous le nom de mémoire vive, ce composant permet de stocker des informations provisoires. C'est bien simple, plus votre machine a de la RAM, plus elle sera rapide au moment de traiter une information. Si la mémoire vive est élevée, le PC pourra traiter plus d'informations simultanément avec une fluidité optimale. Vous pourrez par exemple lancer des jeux et plusieurs logiciels en même temps sans être victime de ralentissements. Il ne faut donc pas lésiner sur la RAM.Le rapport qualité-prix de ces barres de RAM proposées par PNY est tout bonnement irréprochable. Votre ordinateur verra ses performances boostées grâce à cet ajout absolument indispensable pour n'importe quel internaute.