Xiaomi Redmi Note 7 : un excellent smartphone pour un prix imbattable

Pourquoi Clubic recommande le Xiaomi Redmi Note 7 ?

Une vraie impression de solidité

Écran très bien défini et lumineux...

Un rapport performances / autonomie imbattable

Batterie tout bonnement increvable

Redmi Note 7, un excellent rapport qualité/prix

Moins de 160 € pour un smartphone récent

Redmi est une sous-marque du géant chinois Xiaomi, qui vise particulièrement les petits budgets et les pays émergents. La question du rapport qualité-prix figure donc dans son ADN, et c'est incontestablement le cas avec ce Note 7, sorti l'an dernier.Car le smartphone est premièrement équipé d'un écran lumineux de 6,3 pouces, d'une résolution de 2340 x 1080 pixels. Mais c'est généralement avec son autonomie que l'appareil impressionne. Grâce à sa batterie de 4000 mAh, il peut en effet tenir jusqu'à 251 heures en veille, soit plus de 10 jours, et jusqu'à 13 heures en lecture vidéo !Côté hardware, le terminal comprend un capteur photo de 48 mégapixels à l'arrière et un de 13 mégapixels à l'avant, pour les selfies. Il est, de plus, doté d'un processeur Snapdragon 660, signé Qualcomm, de 4 Go de RAM et d'une capacité de stockage de 64 Go. Une configuration qui n'est, certes, pas à la hauteur des meilleurs smartphones du marché, mais cette différence se ressent dans le prix.En effet, le Xiaomi Redmi Note 7 est disponible à 154,90 € sur Cdiscount. À ce tarif, il sera difficile de trouver un meilleur téléphone, tant du point de vue des performances que de la qualité des images et des photos.Par ailleurs, Cdiscount vous offre la possibilité de régler votre achat en quatre fois. Il vous suffit alors de payer 39,67 € dans un premier temps, puis trois mensualités de 39,64 €. De cette façon, votre smartphone vous reviendra au total à 158,59 €, soit seulement 3,69 € de frais.Sorti il y a à peine un an, le Redmi Note 7 représente sans aucun doute un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Une bonne occasion de bien s'équiper, sans se ruiner !