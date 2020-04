Deal du jour : l'imprimante Tout-en-un HP DeskJet 2620 pour moins de 45€ !

Imprimez tout ce que vous souhaitez

Une imprimante qui fait le job

Cdiscount vient nous faire plaisir encore une fois via cette réduction. Rappelons quelques modalités comme le fait que la livraison à domicile standard vous sera facturée à hauteur de 6,99€. En express, vous devrez débourser 9,99€ de plus. Les adhérents Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ la première année) recevront leur colis sous un petit jour ouvré seulement. Malgré ce tout petit prix, vous pouvez aussi opter pour le paiement en quatre fois, soit 11,53€ au moment de l'achat puis 11,51€ par mensualité. La garantie est valable pendant deux ans. Vous avez également la possibilité de souscrire à une assurance panne + assistance de 3 ans à 5,99€ et une autre panne + casse de 4 ans à 9,99€.L'imprimante HP DeskJet 2620 possède un détecteur automatique de papier et supporte également l'impression mobile. Ainsi, même si vous n'avez pas d'ordinateur à votre disposition, vous pourrez imprimer tous les documents depuis votre smartphone (ou tablette tactile). De plus, ce modèle embarque des interfaces USB 2.0 et Wi-Fi. Sa vitesse d'impression maximale peut atteindre jusqu'à 20 ppm (mono) et 5.5 ppm (couleur).Bref, avec ce modèle, tous documents mais aussi les photos stockés sur un ordinateur ou un appareil mobile pourront prendre vie. Nous avons une dernière bonne nouvelle à vous communiquer. En effet, une fois l'achat de l'imprimante effectué, HP vous offrira jusqu'à 300 pages par mois pendant six mois sur Instant Ink (offre valable jusqu'au 10 mai 2020). Il s'agit d'un forfait qui remplacera automatiquement vos cartouches d'encre. Ces dernières arriveront directement chez vous lorsque la cartouche que vous êtes en train d'utiliser sera pratiquement vide. Plus besoin de vous déplacer en magasin.Ainsi, avec cette imprimante HP et le forfait Instant Ink inclus, vous pourrez imprimer tous les documents que vous souhaitez sans sortir de votre domicile. Une offre à ne pas rater. Foncez sans hésiter !