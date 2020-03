Le prix du SSD Interne Samsung 860 QVO 1To en chute libre

Un SSD avec un gros rabais

Votre PC passe à la vitesse supérieure

C'est le site bordelais Cdiscount qui se charge de cette belle ristourne. Comme toujours, vous pouvez choisir de régler la commande en quatre fois, soit 28,16€ au moment de l'achat puis 28,15€ par mensualité. La livraison standard à domicile est assurée gratuitement pour tous les clients. Les adhérents au programme Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ la première année) recevront leur colis sans frais supplémentaires sous un jour ouvré. La garantie est limitée à une durée de trois ans et une assurance panne + casse de quatre ans est à votre disposition contre 16,99€.Le SSD Samsung 860 QVO dispose d'une espace de stockage de 1 To. Avec un tel volume, il pourra accueillir tous vos fichiers (jeux vidéo, photos, logiciels, documents...) sans difficulté. Ce modèle interne 2.5 pouces possède une interface SATA 6 Gb/s avec un débit de transfert interne de 550 Mo/s en lecture et 520 Mo/s en écriture. Les performances resteront élevées dans n'importe quelle condition grâce à la technologie Intelligent TurboWrite. Le transfert de vos données se fera en un rien de temps.Comme tous les SSD, cet exemplaire signé Samsung boostera durablement les performances de votre ordinateur. Ainsi, il démarrera plus rapidement et les logiciels installés se lanceront en un claquement de doigts. Pour gérer au mieux votre disque, le logiciel Samsung Magician est proposé gratuitement. Il embarque plusieurs outils qui vous permettront de garder votre SSD à jour et de contrôler régulièrement sa vitesse ou encore son état.Une fois encore, nous rappelons que ce SSD Samsung 860 QVO a tout le nécessaire pour améliorer drastiquement les performances de votre PC. De plus, vous pourrez y stocker tous les fichiers que vous souhaitez. Un achat incontournable !