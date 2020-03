Offre choc Cdiscount : Xbox One X 1 To + Forza Horizon 4 à 279,99€

Les grosses cylindrées sont de sortie

Roulez jeunesse

Nous sommes allés faire un tour chez Cdiscount pour déterrer cette bonne affaire à ne pas manquer. Vous aurez toujours la possibilité de payer la commande en quatre fois, soit 71,67€ au moment de l'achat puis 71,66€ par échéance. La livraison standard est offerte pour tout le monde et vous pouvez sélectionner un point retrait. Les clients abonnés au service Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ la première année) pourront recevoir leur colis chez eux sous un jour ouvré. Pensez aussi à souscrire à la garantie panne + assistance de 3 ans à 36,99€ ou à l'assurance panne + casse de 4 ans à 54,99€.Ce pack contient une console Xbox One X noire pourvue d'une disque dur 1 To. Une manette officielle et tous les câbles sont également de la partie. Cette machine est une version plus puissante capable de faire tourner certains jeux en 4K-HDR (sur les écrans compatibles). Ainsi, vos titres favoris seront sublimés avec des graphismes plus détaillés et une fluidité optimale. Il s'agit tout simplement de la console la plus performante actuellement disponible sur le marché.Pour vous occuper durant le confinement, vous pourrez vous improviser pilote dans Forza Horizon 4. Le jeu développé par Playground Games vous plongera dans un monde ouvert immense au volant des plus belles cylindrées jamais créées. En parcourant le Royaume-Uni, vous pourrez participer à des dizaines de courses toutes plus folles les unes que les autres. Si vous en redemandez, alors vous serez heureux d'apprendre que l'extension LEGO est présente. Une magnifique vallée est entièrement dédiée aux célèbres jouets. Enfin, un mois d'abonnement au Xbox Live Gold (pour jouer en ligne) est offert.Bref, vous avez tout ce qu'il faut pour passer de longues heures devant votre console. Forza Horizon 4 est une des meilleures exclusivités de la Xbox One donc la qualité sera clairement au rendez-vous. Faites chauffer les moteurs (et votre budget) pour passer à la vitesse supérieure !