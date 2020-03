Vente flash : l'aspirateur Dyson V8 Parquet à prix cassé seulement aujourd'hui

Léger mais puissant

Remise supplémentaire avec Cdiscount à volonté

Si vous faites partie de ceux qui abhorrent l'idée même de faire le ménage, la team Clubic Bons Plans a sans doute la solution pour vous. Attention : il ne s'agit pas de vous promettre de faire de cette activité un loisir, mais plutôt de la rendre plus rapide et plus simple. Car l'aspirateur balai sans fil Dyson V8 Parquet s'avère avant tout pratique. Léger et facile à manipuler, à l'aide de sa poignée ergonomique, vous pourrez l'utiliser sur de nombreuses surfaces, y compris en hauteur. De plus, grâce aux brosses et accessoires fournis, l'appareil s'adaptera aux différents éléments à nettoyer.Mais le constructeur britannique n'a pas oublié de doter son équipement de performances de choix. Via une technologie reposant notamment sur son moteur numérique V8, le produit vous garantit en effet une grande puissance d'aspiration. Et ce, de façon plus silencieuse que le modèle précédent, pour préserver vos oreilles.Enfin, l'aspirateur V8 Parquet est alimenté par une batterie lithium-ion, qui assurera une autonomie de 40 minutes, en utilisation normale. Et lorsque vient le temps de la recharge, il vous suffit de poser l'appareil sur sa station murale et celui-ci refera automatiquement le plein d'énergie.Alors où trouver le prix le plus avantageux pour votre futur allié des tâches ménagères ? Cela se passe sur Cdiscount , où l'aspirateur V8 Parquet est proposé à seulement 299,99 €. À titre de comparaison, l'appareil est généralement vendu au prix de 349 €, ce qui représente donc une économie de 14 %.Mais vous pouvez faire encore baisser le prix ! Pour cela, il vous faut être abonné(e) au programme « Cdiscount à volonté », qui vous propose de nombreux avantages, tels que la livraison en 24h de façon gratuite et illimitée. Si vous y êtes inscrit(e), vous bénéficierez alors de 20 € de réduction supplémentaire sur le Dyson V8 Parquet, qui reviendra ainsi à seulement 279,99 €.En commandant sur Cdiscount, vous pouvez acquérir un des meilleurs aspirateurs sans fil du marché à moins de 300 €. Cette promotion est toutefois limitée dans le temps, donc ne tardez plus et simplifiez votre quotidien !