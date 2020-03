Xiaomi Redmi Airdots : les écouteurs Bluetooth à prix choc ce jeudi

Xiaomi se lance sur le marché des écouteurs vraiment sans-fil

Un casque simple et précis à moins de 15 euros

Xiaomi ne pouvait pas éviter la mode des écouteurs true wireless. Ces accessoires, qui ne possèdent aucun câble pour relier, ont convaincu des millions d'utilisateurs autour du monde. Mais bien souvent ces écouteurs sont très chers, dépassant allègrement la barre des 100 euros.Le constructeur chinois a pour habitude de casser les prix sur des produits de très belle qualité et les Redmi AirDots en sont une belle démonstration. Les petits écouteurs sont de très belle facture ainsi que le boitier de recharge, très compact pour se glisser dans une poche. Le tout respire la qualité et la solidité et fait tout sauf gadget. Les deux écouteurs sont intra-auriculaires et sont livrés avec plusieurs paires d'embouts pour s'ajuster au mieux à votre oreille.Parlons maintenant technique et audio. Les Redmi AirDots utilisent une puce Bluetooth 5 pour assurer une excellente connexion avec votre smartphone ou votre baladeur audio. Le son reste tout à fait correct, offrant assez de basses et un son plutôt dynamique grâce à son isolation passive. Le casque est parfait dans les transports en commun ou dans la rue lorsque vous vous déplacez. S'ils ne sont pas aussi précis que certains concurrents, ils offrent un vrai confort et un rendu correct sur l'ensemble de vos titres.Pour piloter votre musique sans sortir votre smartphone, Xiaomi a intégré un bouton sur chaque écouteur. Les commandes sont identiques que vous appuyez sur l'écouteur droit ou gauche et permettent de prendre ou de raccrocher un appel, de mettre en pause votre musique ou d'appeler votre assistant vocal. L'autonomie du casque est elle estimée à environ 3 heures et 12 à 14 heures au total avec le boitier de charge.Cdiscount vous propose actuellement ces écouteurs grand public et très simples d'utilisation à 14,99€ pour seulement quelques heures. A ce prix-là, aucune raison de ne pas accueillir ces Redmi AirDots dans votre quotidien.