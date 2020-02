L'excellent smartphone Xiaomi Redmi Note 7 à prix choc avec ce code promo !

Pourquoi Clubic recommande le Xiaomi Redmi Note 7 ?

Une vraie impression de solidité

Écran très bien défini et lumineux

Un rapport performances / autonomie imbattable

Batterie tout bonnement increvable

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test complet du Xiaomi Redmi Note 7

La référence des smartphones signée Xiaomi

Un smartphone avec un rapport qualité/prix impressionnant

Nous sommes chez Cdiscount pour partir à la découverte de cette bonne affaire. Le site bordelais propose une belle remise de -25% grâce au code qui va suivre. Vous allez devoir l'utiliser au moment de la valider votre achat : BR25. Malgré cette réduction des plus sympathiques, vous pourrez toujours choisir de régler la commande en 4 fois. Par contre, il est important de préciser que les frais de port pour la livraison à domicile s'élèvent à 35€. Enfin, vous disposerez de 14 jours pour changer d'avis et la garantie est valable pendant 2 ans. Cdiscount propose aussi une assurance optionnelle contre la casse.Maintenant, passons aux spécificités de ce Xiaomi Redmi Note 7 qui dispose d'un écran avec une diagonale de 6,3 pouces et une définition de 2340 x 1080 pixels. Le processeur embarqué est un Snapdragon 660 accompagné par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go (extensible via micro SD). Globalement, les performances sont très impressionnantes pour un exemplaire aussi abordable. La plupart des applications tourneront sans difficulté. Bien entendu, vous devrez faire quelques concessions sur les jeux pour que l'expérience reste agréable.Le Redmi Note 7 ne lésine pas non plus sur la qualité de ses photos. En effet, il est pourvu d'un double capteur 48 mégapixels + 5 mégapixels (pour la profondeur) à l'arrière et d'un module 13 mégapixels à l'avant. Vous pourrez donc capturer de très beaux clichés et des vidéos de grande qualité. Enfin, l'autonomie offerte par la batterie 4000 mAh permet au smartphone de tenir pendant plus de 2 journées complètes. C'est tout simplement monstrueux !Avec le Xiaomi Redmi Note 7, vous pouvez être sûr de posséder un mobile fiable, endurant et assez performant. Malgré le petit prix affiché, le téléphone de la marque chinoise coche toutes les cases. Il ne vous décevra pas !