Bon plan Xbox : Racing Wheel Xbox One Over Drive à seulement 90 € chez Cdiscount

Objectif : pole position

Un bon plan à la belle allure

Le volant Racing Wheel Over Drive pour Xbox One est le périphérique idéal pour vos jeux de voiture. Évidemment livré avec son pédalier, le produit du constructeur Hori vous aidera ainsi à prendre des virages à la corde et à placer des accélérations foudroyantes. Mais avant de vous livrer des duels sur l'asphalte, encore faut-il pouvoir naviguer dans les menus. C'est pourquoi le dispositif comprend tous les boutons d'une manette classique Xbox One. Des touches que vous pourrez configurer, pour une personnalisation parfaite.Le Racing Wheel Over Drive vous promet donc des heures endiablées, par exemple sur des titres des sériesou. Et pour profiter au maximum de ses capacités, vous pourrez également utiliser l'accessoire sur votre PC ou votre Xbox 360.En ce moment, vous pouvez vous procurer le volant pour Xbox One à 90 € seulement sur Cdiscount. Une bonne affaire pour profiter des meilleures sensations de jeu à petit prix ! De plus, si vous êtes membres du programme CDAV (Cdiscount à volonté), vous pourrez recevoir votre produit dès le lendemain de votre commande, sans débourser un centime de plus.Par ailleurs, le site e-commerce vous offre la possibilité de régler votre achat en quatre fois. Il vous faudra alors payer 23,05 € au moment de votre commande, puis trois mensualités de 23,03 € chacune. Cela vous fera donc un prix de revient de 92,14 €, soit seulement 2,14 € de frais pour échelonner votre dépense.Le volant Racing Wheel Xbox One Over Drive représente l'accessoire idéal pour vivre intensément vos courses automobiles virtuelles. Alors foncez et laissez vos adversaires dans le rétro !