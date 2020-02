Faites de la place sur votre PC avec le SSD interne Samsung à 109,99€ au lieu de 154€

Un stockage presque illimité pour tous vos fichiers

Un composant aux performances hallucinantes

Avec les PC portables modernes, il est bien difficile de faire tenir l'ensemble de ses données sur le disque dur intégré. Vidéos de plus en plus grosses, pièces jointes volumineuses, tous ces fichiers prennent une place infinie sur notre ordinateur et bien souvent il ne suffit que de quelques semaines pour voir son disque saturé et devoir faire le tri dans ses documents, tous plus importants les uns que les autres.Avec le disque SSD interne Samsung, plus de problème de stockage à l'horizon. L'accessoire propose pas moins d'1 To d'espace disque disponible pour vous permettre d'enregistrer tous vos fichiers. Vous pouvez ainsi à moindre cout augmenter sensiblement les possibilités offertes par votre ordinateur en récupérant des centaines de vidéos, l'intégralité de votre photothèque et les garder toujours auprès de vous.Les taux de transfert ont également été une priorité pour Samsung avec une vitesse de 550 Mo/s en lecture et 520 Mo/s en écriture. Vous accédez plus rapidement à tous vos contenus mais le constructeur ne s'est pas arrêté là et a intégré sa technologie baptisée Intelligent TurboWrite pour augmenter encore les performances du composant.En plus du disque SSD, Samsung vous fournit également Samsung Magician, un logiciel permettant de gérer convenablement le composant, de le mettre à jour si besoin et de sécuriser les données présentes dessus grâce à différentes technologies de chiffrement. Un passage obligé pour éviter à des pirates malintentionnés d'accéder au contenu de votre disque en cas de vol de votre ordinateur.Le disque SSD Samsung 1 To est un indispensable pour votre machine. Cdiscount vous propose aujourd'hui d'en faire l'acquisition pour un prix de seulement 109,99€ au lieu de 154,08€. Une offre limitée en stocks à ne pas laisser passer.