Offre choc chez Cdiscount : PC portable Gamer ASUS à 949,99€ seulement au lieu de 1399,99€

Moins de 1000 euros pour une configuration gaming puissante et équilibrée

Une NVIDIA GeForce RTX 2060 6 Go pour jouer dans les meilleures conditions

Le ASUS TUF565DV-AL125, PC portable haut de gamme de la marque taïwanaise, est l'objet d'une promotion chez Cdiscount, qui le vend aujourd'hui pour le prix attractif de 949,99 euros. Une référence qu'on retrouve d'habitude largement au-dessus des 1000 euros. L'achat de l'appareil donne également droit à un code pour bénéficier de la solution de protection antivirus NORTON 360 Deluxe pendant 1 an. La livraison est gratuite en France métropolitaine et le produit éligible aux avantages du programme Cdiscount à volonté.Pour ce qui en est de la fiche technique, on est gâté avec ce modèle. Il est propulsé par un CPU AMD Ryzen 7 3750H cadencé à 2,3 GHz, 8 Go de RAM et par une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 compatible ray-tracing. De quoi faire tourner n'importe quel jeu en ultra. L'autre bonne surprise provient du stockage avec un SSD M.2 PCIe NVMe d'une capacité de 512 Go. Une capacité qui permet d'y installer le système d'exploitation ainsi que de nombreux logiciels et jeux. Et si vous êtes en manque, il reste la possibilité d'ajouter un HDD (ou un autre SSD).Le PC est vendu sans système d'exploitation préinstallé. Pas un problème, les clés pour Windows 10 peuvent être acquises à très bas prix pour les utilisateurs qui ne sont pas fans de Linux. De plus, l'installation d'un OS est désormais simple, et a le mérite de nous faire partir sur des bases saines, sans logiciel constructeur et services inutiles présents par défaut.Si malgré le rapport qualité-prix très intéressant de ce produit, vous n'êtes pas convaincu, consultez donc notre comparatif des meilleurs PC portables gamer pour trouver votre bonheur.