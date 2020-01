Ecran PC Gamer Full HD à moins de 150€ grâce aux soldes Cdiscount !

Un écran de gamer en solde chez Cdiscount

Un design soigné

", déclare Cdiscount sur la fiche produit de cet écran gaming de HP. Pour les soldes, le moniteur est vendu au prix canon de 149,99 euros au lieu de 209,99 euros, soit une économie de 60 euros. Un bon plan vraiment très intéressant pour qui est à la recherche d'un écran au bon rapport qualité-prix pour le jeu. Il s'agit d'un Produit Cdiscount à volonté, avec tous les avantages et garanties que cette étiquette inclue, notamment en termes de livraison. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas forcément pour tout le monde.Première chose qui frappe lorsqu'on observe ce moniteur : son esthétique. HP a misé sur des bordures quasi inexistantes sur les côtés et la parti supérieure afin de renforcer l'immersion. Le résultat est réussi. Les petites touches de couleurs apportent un côté futuriste à l'appareil, dont la hauteur est ajustable. Beau et pratique en somme.Autrement, rappelons que nous avons ici affaire à une dalle TN de 24,5 pouces avec définition Full HD 1920 x 1080 pixels, fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et temps de réponse de 1ms seulement. On retrouve un format classique de 16:9, un rapport de contraste de 1000:1 et une luminance de 400 nits. La dalle nous offre un angle de visualisation horizontale de 170 degrés et un angle de visualisation verticale de 160°.Si vous souhaitez comparer ce produit à d'autres références, nous vous invitons à jeter un œil sur notre sélection des meilleurs écrans PC gamer