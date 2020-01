Soldes Cdiscount: Offrez-vous une nintendo avec la housse Zelda pour 299€

Le pack Nintendo Switch + housse Zelda à 299€

Convertible et complète

Si vous ne le savez pas déjà, on vous apprend que la Nintendo Switch est la console la plus adaptable du marché: jouez comme à la maison sur la console portable, ou branchez-la et posez-vous devant votre téléviseur. Jouez seul ou à plusieurs sur la même console, et transformez-la en manette lorsque vous jouez sur votre téléviseur. Il existe même un troisième mode "sur la table" qui vous permet de jouer à plusieurs en séparant les Joy-con de l'écran. L'avantage de la Nintendo Switch est sont grand écran qui même en mode portable, vous permet de ne rien gâcher aux graphismes des jeux.La Nintendo Switch cumule donc les avantages, et c'est principalement du à sa manette détachable: le Joy-con. Chaque Nintendo Switch dispose d'une manette de chaque coté qui fonctionnent en simultané. Attachés, ils composent les deux cotés d'une manette normale, mais une fois détachés de l'écran ils fonctionnent de manière indépendantes et deviennent deux manettes. Dans différents jeux, vous pouvez donc jouer à plusieurs en coopérant ou en vous affrontant. Les Joy-con contiennent une caméra qui détecte les mouvements des joueurs, ce qui déculpe les possibilités de jeu. Obtenez le pack Nintendo Switch et sa housse décorée Zelda au meilleur prix sur Cdiscount!Offrez-vous la Nintendo Switch + housse Zelda pour un maximum de fun, et retrouvez sur Clubic les autres soldes Cdiscount!