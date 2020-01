Samsung Galaxy A10 à moins de 150€ chez Cdiscount

Le Galaxy A10 en promotion

Une encoche waterdrop

Le Galaxy A10 de Samsung dans son coloris rouge est actuellement disponible au prix de 149 euros chez Cdiscount, qui propose une remise d'environ 33 euros sur ce modèle habituellement vendu plus de 180 euros. Une offre intéressante pour quiconque recherche un smartphone peu cher et qui apprécie les produits Samsung. Il s'agit d'un article Cdiscount à volonté, qui est donc éligible à la livraison gratuite en express. La plateforme offre aussi la possibilité de payer en quatre versements.Le Galaxy A10 embarque un écran LCD de 6,2 pouces avec définition HD+ 720p et ratio 19:9. On retrouve un notch en forme de goutte d'eau en haut pour loger le capteur photo frontal de 5 MP et ouverture f/2.0. Au dos, on a droit à un module de 13 MP et f/1.9 avec autofocus et LED Flash.Les performances sont assurées par un SoC Exynos 7884 gravé en 14 nm, couplé à 2 Go de RAM et 32 Go d'espace de stockage (extensible jusqu'à 1 To via carte microSD). L'autonomie est confiée à une batterie de 3400 mAh.Ce mobile répondra aux besoins basiques de l'utilisateur. Il constitue une bonne solution pour un premier smartphone ou pour remplacer un vieil appareil entrée de gamme.