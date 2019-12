Promo de retour : Enceinte bluetooth Ultimate Ears Megaboom Panther édition à 79,99€

La Ultimate Ears Megaboom Panther édition en promo sur Cdiscount

Une enceinte sans fil à 360 degrés

La Team Clubic Bons Plans vous invite donc à vous rendre chez Cdiscount afin d'acquérir en promotion l'enceinte Ultimate Ears Megaboom Panther édition à 79,99 euros; soit 20 euros moins cher par rapport à d'autres sites marchands.Pour information, les frais de port sont offerts pour un retrait du produit en point relais. Les membres CDAV bénéficient, quant à eux, de la livraison gratuite à domicile. Pour ceux et celles qui seraient susceptibles d'être intéressés par le programme Cdiscount à volonté, sachez qu'il est possible de le tester gratuitement pendant plusieurs jours en cliquant ici L'enceinte nomade Ultimate Ears Megaboom Panther édition produit un son ample et immersif à 360 degrés dans toutes les directions et vous suit partout (pendant vos déplacements, vos soirées ou tout simplement lorsque vous écoutez votre musique chez vous).Sans fil et compatible Bluetooth (portée jusqu'à 30 mètres), vous diffusez vos morceaux préférés depuis n'importe quel appareil compatible (comme les smartphones et autres tablettes).Grâce à son micro intégré, elle vous permettra de prendre vos appels tout en gardant vos mains libres. Ayant la norme IPX7, l'enceinte est étanche et peut être immergée jusqu'à 1 mètre de profondeur.Enfin, avec sa batterie lithium-ion rechargeable, l'appareil vous offre une autonomie maximale de 20 heures en continu pour profiter pleinement de votre musique sans recharger l'enceinte.