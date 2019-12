Promo PC Portable : Dell Inspiron 15 5593 à 499€ au lieu de 599€

Un bel ordinateur à un tarif raisonnable

Un PC bien équipé

Nous sommes sur le site bordelais Cdiscount pour bénéficier de cette bonne affaire. Comme toujours, vous avez accès au paiement en quatre fois, soit 127,98€ au moment de l'achat puis 127,97€ par mensualité. La livraison standard à domicile vous coûtera 6,99€ mais vous pouvez aussi récupérer le colis en point retrait gratuitement. Les adhérents au service Cdiscount à volonté peuvent bénéficier de la livraison sous un jour ouvré. Un essai gratuit et sans engagement est activable à tout moment puis la première année vous coûtera 29€. En ce qui concerne la garantie pièces, main d'œuvre et déplacement, elle est valable pendant deux ans.Passons maintenant à la configuration de ce PC portable fabriqué par DELL. Ce dernier embarque un écran 15,6 pouces avec une définition Full HD. Il est aussi doté d'une fonction anti-éblouissement. À l'intérieur, nous retrouvons un processeur Intel Core i5 accompagné par une carte graphique intégrée Intel UHD Graphics, 8 Go de RAM et un SSD avec une capacité de stockage de 256 Go. Le tout fonctionne sous le système d'exploitation Windows 10 Home. Si cet exemplaire n'est pas un étalon en matière de puissance, il conviendra très bien pour la bureautique, la navigation sur le web ou encore pour faire tourner des jeux peu gourmands en ressources.Faisons maintenant le point sur les interfaces disponibles sur cet ordinateur. Il met à votre disposition un port HDMI, une prise combo casque/microphone, un port USB 2.0, deux ports USB 3.1 Gen 1 et un RJ45. Un lecteur de carte SD, SDHC et SDXC est aussi de la partie. Enfin, plusieurs logiciels sont inclus avec ce PC. Vous bénéficierez de l'anti-virus McAfee pendant 30 jours et d'une version d'essai d'un mois également pour Microsoft Office. Bref, l'ordinateur signé DELL a tout l'équipement nécessaire pour assurer dans la plupart des taches.Vous l'avez compris, cet ordinateur répondra à toutes les attentes des utilisateurs pour un tarif extrêmement raisonnable. Nous vous conseillons vraiment de l'acheter avant que les stocks s'épuisent totalement.