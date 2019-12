Cyber Monday Cdiscount : le Samsung Galaxy S10 128 Go à moins de 600€

Le Galaxy S10 en promotion

Un smartphone haut de gamme

Le flagship du début d'année 2019 de Samsung, le Galaxy S10, est disponible avec 128 Go d'espace de stockage et dans son coloris blanc prisme au prix de 599 euros chez Cdiscount dans le cadre du Cyber Monday. Une belle offre que le smartphone est sorti au tarif de 909 euros dans cette configuration en mars dernier. La livraison en France métropolitaine est gratuite et une option permet d'être livré en deux jours seulement. Le produit est éligible au programme Cdiscount à volonté.Qui dit mobile de la série Galaxy S, dit caractéristiques premium. Le S10 profite notamment d'un superbe écran AMOLED incurvé de 6,1 pouces avec définition QHD+ 3040 x 1440 pixels (550 pixels par pouce). Il est compatible HDR10+ et propose le Always-On. La dalle est poinçonné en haut à droite. C'est la technique privilégiée par Samsung pour le moment pour loger les capteurs photo frontaux sans recourir à une bande ou à une disgracieuse encoche. A noter que le lecteur d'empreintes est positionné sous l'écran, une tendance qu'on retrouve depuis un peu plus d'un an maintenant sur la plupart des bons smartphones Android.Les performances sont confiées à un SoC Exynos 9820 maison gravé en 7nm, associé à 6 Go de RAM et à une batterie de 3400 mAh pour l'autonomie. L'appareil est compatible avec la technologie de recharge sans fil ainsi qu'avec la recharge inversée. C'est à dire que le smartphone peut servir de batterie externe pour rebooster la batterie d'autres appareils compatibles sans fil, comme des écouteurs wireless par exemple.Autre segment sur lequel on attend Samsung : la photo. Sur le S10, on a droit à un triple capteur composé d'un module principal de 12 MP, ouverture variable f/1.5 ou f/2.4 et stabilisation optique, d'un capteur ultra grand-angle de 16 MP et f/2.2 ainsi que d'un téléobjectif de 12 MP et f/2.4 avec OIS et zoom optique x2. De quoi prendre d'incroyables photos pendant les prochaines vacances ou les repas de fête qui arrivent.