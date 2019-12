Cyber Monday Cdiscount : procurez vous le Xiaomi Mi Note 10 + le mi band 4 pour 499€

Xiaomi Mi Note 10 + mi band 4 : un pack bien complet

Le bracelet qui fait plaisir en ce Cyber Monday

C'est le site bordelais Cdiscount qui est en charge de cette bonne affaire dans le cadre du Cyber Monday. Pour bénéficier de l'offre en question, vous allez devoir suivre les instructions détaillées dans ce document . En effet, vous devrez débourser 549,90€ au moment de l'achat et 50€ vous seront remboursés sous la forme d'une offre de réduction (valable jusqu'au 31 décembre 2019). Pour obtenir votre bracelet connecté, suivez également les directives expliquées dans le même document. Pour ce qui est de la commande en elle-même, le paiement en quatre fois est d'actualité, tout comme la livraison gratuite. Les stocks seront disponibles à partir du 29 novembre.Faisons le tour des caractéristiques du Xiaomi Mi Note 10. Ce dernier est doté d'un écran Amoled de 6,5 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Il est également équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 730G, de 6 Go de RAM et d'une mémoire interne de 128 Go. Attention car ce modèle ne peut pas accueillir une carte microSD. Les performances sont vraiment impressionnantes pour un mobile affichant un tel prix. La fluidité sera toujours optimale d'une application à l'autre et les jeux du Play Store tourneront sans problème. Enfin, la batterie 5260 mAh peut encaisser jusqu'à 3 journées entières sans flancher.Comme nous l'avons déjà précisé, le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4 est de la partie. Il embarque un écran 0,95 pouce avec une définition de 240 x 120 pixels. Au rayon des fonctionnalités, nous retrouvons un cardiofréquencemètre, un gyroscope et un accéléromètre. En passant par l'application Mi Fit, vous pourrez paramétrer le bracelet. Il suivra toutes vos activités (marche, course, nage...) et mesurera votre rythme cardiaque avec précision. L'autonomie est encore une fois au beau fixe puisque ce modèle tiendra pendant 10 jours.Bref, voilà une offre très complète et parfaite pour ce Cyber Monday. Vous obtiendrez un smartphone de qualité avec des performances solides et une autonomie impressionnante. Le bracelet connecté est un appareil qui peut sembler être un peu gadget mais pourtant bien pratique au quotidien. À vous d'en profiter.