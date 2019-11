Grâce à l'ODR Honor, profitez du smartphone Honor 8A à seulement 115€

30 euros remboursés sur l'achat du Honor 8A

Les caractéristiques principales du smartphone

La Team Clubic Bons Plans vous invite donc à vous diriger vers le site en ligne Cdiscount pour acheter en promotion le smartphone Honor 8A à 115 euros. Comme évoqué en en-tête de l'article, l'appareil est éligible à une offre de remboursement de 30 euros valable jusqu'à la fin de l'année 2019. Le remboursement de 30 euros sera effectué par virement bancaire dans un délai de 8 à 10 semaines. Toutes les conditions de l'ODR sont à consulter ici Concernant la livraison, il n'y a aucuns de frais de port supplémentaires si le retrait du produit est effectué en point relais. Pour les membres CDAV du site marchand, ils pourront réceptionner le PC portable gratuitement à domicile grâce au programme Cdiscount à volonté Après avoir évoqué l'offre ci-dessus, passons aux caractéristiques du Honor 8A.Disponible dans un coloris bleu et dans sa version française, le téléphone est équipé d'un écran 6.1" FHD+ avec une résolution de 1560 x 720 pixels, d'un espace de stockage de 32 Go (extensible jusqu'à 512 Go avec Micro SD), de 2 Go de RAM, d'une batterie de 3000 mAh, d'un processeur Octa-core à 2.2GHz et de l'OS Android 9 Pie (avec une surcouche Emui 9).Côté APN, on retrouve un capteur avant de 8 MP et un capteur arrière de 13 MP. Enfin, pour la connectique, il y a un micro port USB micro et une prise pour casque micro.