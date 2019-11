Black Friday en avance : PC Portable Gamer LENOVO Ideapad à 599,99€ chez Cdiscount

J-11 avant le Black Friday !

GTX 1050, 8 Go RAM, 512 Go SSD,... les points forts de l'ordinateur portable

Comme vous le savez, le Black Friday 2019 commence le vendredi 29 novembre. En attendant, Cdiscount lance son Black Week qui permet de faire quelques économies sur des produits vendus par le site marchand.Ainsi, le PC portable Gamer Lenovo Ideapad L340-17IRH est actuellement en vente au prix de 599,99 euros ; soit 250 euros de remise par rapport à son tarif initial.Afin d'éviter de payer d'éventuels frais de port supplémentaires, il est conseillé de privilégier le retrait gratuit du PC portable en point relais. Pour les membres CDAV du site marchand, ils pourront le réceptionner gratuitement à domicile grâce au programme Cdiscount à volonté Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques principales du PC portable. Le Lenovo Ideapad L340-17IRH est équipé d'un écran 17" FHD (avec une résolution 1920 x 1080), d'un processeur Intel Core i5 (9ème génération) 9300H / 2.4 GHz, de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD et d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 / Intel UHD Graphics 630.Concernant la connectique, on retrouvera 2 ports USB 3.1 Gen 1, 1 port USB-C 3.1 Gen 1, 1 port HDMI, 1 port LAN et une prise combo casque/microphone.Enfin, sachez que le PC portable est fourni sans système d'exploitation. Libre à vous de choisir votre OS préféré pour équiper l'appareil.