Casque Gamer PC sans-fil Logitech G533 à 71,99€ au lieu de 89,99€

Logitech G533 : le casque sans-fil en promo sur Cdiscount

Micro anti-bruits et autonomie de 15 heures

Bénéficiez de 20% de remise de la part de Cdiscount sur l'achat du Logitech G533. Vendu normalement à 89,99 euros sur le site marchand, le casque sans-fil voit son prix baisser à 71,99 euros grâce au code GLOG20 qui est à saisir lors de l'étape du panier après avoir ajouté le produit.Cette offre promotionnelle, qui prend fin ce mercredi 6 novembre 2019 inclus, s'inscrit dans le cadre d'une semaine consacrée aux produits gaming de Logitech et organisée par Cdiscount.Pour éviter d'éventuels frais de port supplémentaires, nous vous conseillons de privilégier le retrait gratuit du casque en point relais. Pour les membres CDAV du site marchand, ils pourront le réceptionner gratuitement à domicile grâce au programme Cdiscount à volonté Le G533 de Logitech est doté de la technologie surround 7.1 qui vous plonge entièrement dans le jeu.Le casque sans-fil dispose d'un son d'une fidélité exceptionnelle jusqu'à 15 mètres de distance, d'une batterie rechargeable et amovible avec une autonomie allant jusqu'à 15 heures et d'une sensibilité de 107 dB SPL/mW. L'appareil embarque un micro-anti-bruits, une commande de contrôle du volume facile d'accès et un bouton de sourdine.Enfin, pour la configuration requise, le PC doit être équipé d'un port USB et du système d'exploitation Windows 10 (ou Windows 8.1, Windows 8, Windows 7).