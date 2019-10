Casque JBL Live 500 BT à 103,99€ au lieu de 129,99€

20% de remise sur l'achat du casque bluetooth JBL avec un code promo

Les caractéristiques principales du casque sans fil

Rendez-vous donc sur le site Cdiscount pour acheter en promotion le casque JBL Live 500. Vendu à 129,99 euros par l'enseigne française, le casque sans fil voit son prix baisser à 109,99 euros ; soit 20% de réduction avec le code AFFAIRE20. Le code est à saisir après avoir ajouté l'article au panier.Pour la livraison gratuite, il faut privilégier le retrait du produit en point relais. Concernant les membres CDAV, ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile. Pour ceux et celles qui seraient intéressés par le programme Cdiscount à volonté, sachez qu'il est possible de le tester gratuitement pendant plusieurs jours en cliquant ici Mettez le casque sur vos oreilles et profitez du son signé JBL. Disposant d'une autonomie maximale de 30 heures (avec seulement 2 heures de charge), le casque audio vous permet d'écouter votre musique et de téléphoner en mains libres sans arrêt.Avec une simple pression sur une touche sur les écouteurs, il est possible d'accéder à des assistants vocaux comme Amazon Alexa, Google Now ou encore Siri. Enfin, le casque sans fil est fourni avec un câble détachable, un câble d'alimentation ICON et un guide de démarrage rapide.