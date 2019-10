Notre sélection de casques Bluetooth à moins de 100€

Trois marques, trois enseignes, trois super affaires

Notre sélection de casques à moins de 100 €

Les dénicheurs de bons plans de la Team Clubic n'ont pas chômé pour cette nouvelle sélection et reviennent avec trois propositions dénichées aux quatre coins du web. Nous nous rendrons chez Cdiscount, passerons par Darty et finirons notre épopée sur le site de Rakuten, pour découvrir trois casques bluetooth qui ne dépassent pas la barre des 100 € et qui offrent tous un excellent rapport qualité-prix. Ce sont les marques Sony, Sennheiser et l'entreprise américaine JBL qui sont aujourd'hui sorties du lot. Pour en apprendre plus sur les critères indispensables à un bon casque sans fil et pour vous aider à faire votre choix, vous pouvez également consulter le comparatif des meilleurs casques bluetooth . Il est élaboré par un expert de Clubic et a été mis à jour ce mois-ci.Nous décollons direction le Japon pour découvrir le premier casque de notre sélection, le Sony MDRXB950B1B. L'appareil subit une importante baisse de prix puisqu'il ne coûte plus que 79,99 €, au lieu de 128,72 € habituellement. C'est chez l'enseigne française Cdiscount que vous pourrez le trouver à ce prix. Grâce à ce casque et à sa technologie Extra Basse, ressentez le plaisir d'écouter vos morceaux favoris avec un son grave réellement mis en valeur. Pour aller plus loin dans votre expérience d'écoute, testez l'ingénieuse application Headphones Connect qui permet de régler le son selon le type de musique que vous écoutez. Le casque stéréo Sony fait seulement 280 grammes et offre une autonomie allant jusqu'à 18 heures d'utilisation pour un temps de recharge de 4 heures.Dirigeons-nous à présent vers les rayons virtuels de chez Darty où nous attend le casque Sennheiser HD 4.50 actuellement vendu à 99,99 € au lieu 149,99 €. En achetant ce casque aujourd'hui, vous profiterez ainsi d'une réduction de 33 % par rapport à son prix d'origine. Ce casque high-tech est équipé de la technologie NoiseGard qui permet de neutraliser les bruits ambiants et ainsi améliorer significativement la qualité d'écoute. Il est également doté d'un micro intégré et de boutons de commande qui vous permettent de téléphoner agréablement, puis de revenir à votre musique, sans avoir à retirer votre casque. Pliable, l'appareil se range facilement dans son étui souple puis se glisse dans votre sac sans risquer de s'abîmer.Notre troisième et dernier casque de cette sélection à moins de 100 € est aussi notre plus petit prix. Voici le casque JBL C45BT disponible à seulement 60 € chez Rakuten. En plus de ce prix attractif, vous recevrez un bon d'achat de 3 € à utiliser sur votre prochaine commande. Ce modèle de la marque JBL est un bon basique qui offre un son net et puissant. Pensé pour une utilisation au quotidien, il dispose de coussinets très confortables et qui offrent un excellent maintien. Vous pourrez ainsi courir après votre bus ou faire de l'exercice sans voir votre précieux casque dégringoler de votre tête. Le casque JBL C45BT possède une autonomie suffisante pour vous accompagner tout au long la journée.Pour moins de 100 €, ces trois casques offrent chacun plus ou moins de fonctionnalités, mais bénéficient tous d'une bonne qualité audio.