Pour l'achat du Xiaomi Redmi Note 5, le bracelet Mi Band 3 offert pour moins de 120€

Le Xiaomi Redmi Note 5 à 119 euros (avec une ODR)

Un bracelet Mi Band 3 offert pour l'achat du Redmi Note 5

La Team Clubic Bons Plans vous invite donc à vous rendre sur le site Cdiscount où il est possible d'acheter le Xiaomi Redmi Note 5 à 119 euros par l'intermédiaire d'une offre de remboursement. Pour obtenir le smartphone à ce prix, vous devez remplir un dossier avant le 31 octobre 2019 inclus. Toutes les conditions de l'ODR sont à consulter ici En ce qui concerne la livraison, celle-ci est gratuite pour un retrait du produit en point relais. Pour les membres Cdiscount à volonté , ces derniers bénéficient de la livraison gratuite à domicile.Comme évoqué en en-tête de l'article, le Mi Band 3 est offert pour l'achat du smartphone de Xiaomi. Le bracelet connecté sera affiché dans le panier directement dès que vous aurez ajouté le Redmi Note 5.Le Mi Band 3 est donc un bracelet connecté ayant un écran OLED de 0.78" avec résolution 128 x 80 pixels et une batterie de 110 mAh. Etanche jusqu'à 50 mètres, il dispose d'une autonomie maximale de 20 jours, d'un poids de 20 g et est compatible Android (à partir d'Android 4.4) et iOS (à partir d'iOS 9.0) ; et d'une connectivité Bluetooth 4.2.À propos du Redmi Note 5, le smartphone possède un écran Full HD+ de 5.99" (2160 x 1080), un processeur Qualcomm Snapdragon 636 (1.8 GHz / 8-core), une mémoire vive (RAM) de 4 Go, une mémoire interne (ROM) de 64 Go, un APN arrière (12.0 + 5.0) MP + avant 13.0 MP et une batterie de 4000 mAh.