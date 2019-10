Envie d'un aspirateur robot ? Voici nos meilleurs bons plans du moment

Des aspirateurs robots à prix mini sur Cdiscount

Nous nous rendons chez l'enseigne bordelaise Cdiscount qui propose en ce moment plusieurs modèles très intéressants d'aspirateurs robots. Commençons tout d'abord cette sélection avec le Dirt Devil M611 qui vient de passer à 79,99€ au lieu de 329,99€ et qui promet de faire vivre un enfer à la poussière. Le Dirt Devil affiche actuellement un prix totalement fou, puisqu'en descendant sous la barre des 80€, il coûte 250€ de moins qu'à sa sortie. L'appareil est un aspirateur sans sac qui peut recueillir 0,24 litre de saleté.Il mesure moins de 5,5 cm de hauteur et peut ainsi se faufiler sous la plupart des meubles. Son volume sonore ne dépassant pas les 65 dB, le Dirt Devil ne vous dérangera pas lorsqu'il passera à l'action. Hâtez-vous si vous souhaitez le commander, car il ne reste déjà plus que quelques exemplaires en stock.RegRegardons à présent ce que l'excellente marque américaine iRobot peut nous proposer pour faire une bonne affaire au rayon aspirateur. Pas de déception à l'horizon, puisque le modèle Roomba 605 d'iRobot est aujourd'hui disponible à seulement 169,99€ au lieu de 281€. Ce petit bolide de 240 V est un aspirateur robot très moderne qui bénéficie d'un mode de nettoyage en 3 étapes ultra performant. Avec le Roomba 605, pas un cheveu ne résistera à son passage. Ses 2 heures complètes d'autonomie lui permettront d'aspirer à fond votre intérieur, aussi grand soit-il. Le robot n'a ensuite besoin que de 3 heures pour que sa batterie se recharge totalement.Avec un volume sonore maximal de 61 dB, l'appareil travaille en toute discrétion.Notre troisième modèle d'aspirateur robot à petit prix est l'aspirateur laveur Pure H2O de chez Amibot. Le robot 2 en 1 est actuellement vendu à seulement 199,99€ au lieu de 499€ initialement. Une remise colossale de 300€ que vous pourrez encore améliorer en profitant d'une réduction supplémentaire. Pour cela, il vous suffit d'entrer le code promo que voici : ANNIV20EE.Grâce à ce coupon, vous pourrez acheter le Pure H2O d'Amibot au prix ultra compétitif de 179,99€. Ce robot aspirateur et laveur a été conçu pour vous délester du passage de l'aspirateur mais aussi pour vous débarrasser de toutes les corvées de serpillière. En effet, il aspire et lave n'importe quelle surface dure en un unique passage. Pour ce faire, il est doté d'une puissance d'aspiration supérieure, d'un réservoir d'eau de 120 mL et d'un filtre HEPA. Pour parfaire le tableau, l'appareil est également capable de désinfecter efficacement vos sols grâce à sa lampe UV high-tech.Nous quittons Cdiscount pour aller voir ce que la concurrence a d'aussi intéressant à proposer dans ses stocks d'aspirateurs robots. Nous nous dirigeons pour cela vers le mastodonte américain Amazon qui propose le Roomba 671 de chez iRobot à seulement 249€ contre 349€ habituellement. D'une gamme supérieure à son petit frère classé en deuxième position de notre sélection, le Roomba 671 propose lui aussi une aspiration en 3 étapes pour un résultat final irréprochable.L'appareil recueille tous les types de saletés, et ce, sur toutes les surfaces. Carrelage, lino, parquet mais aussi moquette, rien n'arrête le petit robot tout-terrain. Très performant, sa puissance est de 33 Watts. Il peut aspirer efficacement pendant une heure avant d'avoir besoin de reprendre des forces pendant un temps de charge de 2 heures.Difficile de faire son choix parmi tous ces aspirateurs robots à petit prix ! Et vous, avez-vous fait le vôtre ?