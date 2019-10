Casque Skullcandy S5GBW-J546 à 23,09€ au lieu de 89,99€

Le casque Skullcandy S5GBW-J546 à 23,09 euros avec un code promo

Un casque haut de gamme sans fil avec Bluetooth

C'est donc sur la plateforme Cdiscount que le Skullcandy S5GBW-J546 bénéficie d'une belle réduction. Vendu normalement à 89,99 euros, le casque voit son prix chuter à 23,09 euros ; soit 57 euros de remise immédiate de la part du site marchand et 30% de rabais par l'intermédiaire du coupon AFFAIRE30. Le code promotionnel est à saisir après avoir ajouté l'article au panier.Et ce n'est pas tout ! À l'heure on l'écrit ces lignes, une offre spéciale vous permettant d'avoir une réduction supplémentaire est mise à disposition par Cdiscount. Pour se faire, il suffit de cliquer sur le bouton "Offre spéciale" situé juste en-dessous de celui de l'ajout du panier. Vous bénéficierez ainsi d'une petite ristourne non négligeable.Le Grind Wireless de S5GBW-J546 de Skullcandy est un casque haut de gamme sans fil avec Bluetooth.Vous pouvez répondre aux appels et dansez jusqu'au lever du jour grâce aux 12 heures d'autonomie et aux avantages du streaming en Bluetooth. Les commandes intégrées du Grind Wireless vous permettent de tout contrôler. Avec seulement trois boutons, vous disposez des fonctions play/pause, suivant, répondre/raccrocher ainsi que du réglage du volume.Le Skullcandy Grind Wireless mesure 17,78 x 9,14 x 20,32 centimètres et pèse 167 grammes.