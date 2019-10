🔥 PC portable Gamer HP Pavilion 15,6" FHD + manette Xbox + sacoche à 549€ au lieu de 928,98€

Un pack gaming pour moins de 550 euros chez Cdiscount

Les points forts du PC portable HP Pavilion 15-bc403nf

La Team Clubic Bons Plans vous invite donc à vous rendre chez Cdiscount qui vous permet de vous procurer ce bundle contenant un PC portable de 15,6 pouces, une manette Xbox One et une sacoche pour PC. Vendu initialement à près de 930 euros, le pack voit son prix chuter à 549,99 euros ; soit une remise immédiate de près de 380 euros de la part du site marchand.En ce qui concerne la livraison, les frais de port sont offerts si le retrait du produit en point relais a été choisi. Pour rappel, la livraison à domicile est gratuite pour les membres Cdiscount à volonté. Pour adhérer au programme et tester gratuitement celui-ci durant quelques jours, il suffit de cliquer ici Le laptop évoqué est idéal pour un usage de type Gaming. Equipé d'un écran Full HD de 15,6 pouces (résolution 1920 x 1080), le HP Pavilion 15-bc403nf dispose de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 1 To en HDD et de 128 Go en SSD, d'un processeur Intel Core i5-8250U, d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 et du système d'exploitation Windows 10 Edition Familiale 64 bits.Enfin, le PC portable est fourni avec une garantie de deux ans (pièces, main d'oeuvre et déplacement).