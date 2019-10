🔥 Anniversaire Cdiscount : iPad 9,7" 32Go WiFi Gold à prix imbattable

Un iPad pensé pour la polyvalence

À lire aussi : Nos offres coup de cœur de l'Anniversaire Cdiscount

L'iPad est tout d'abord une magnifique tablette comme Apple sait si bien les faire. Disposant de bordures réduites au maximum, l'écran IPS TFT affiche une taille très confortable 9.2 pouces qui permet de profiter de ses photos et de ses vidéos mais également de travailler efficacement, avec la possibilité de placer deux applications côte-à-côte pour plus de productivité. Le boitier affiche lui une teinte rose dorée, à la fois originale et très élégante.A l'intérieur de l'iPad, Apple a placé la barre très haute en matière de composants. Le processeur A10 Fusion quadricœur, conçu par la Pomme, permet d'afficher de grandes performances dans les applications créatives les plus gourmandes, mais également dans les jeux vidéo aux graphismes les plus détaillés. L'appareil photo est de 8 mégapixels, pour prendre quelques clichés à la volée en cours de déplacement, ou pour scanner des documents à la volée.Pour son anniversaire, Cdiscount vous permet de vous offrir cet appareil complet et polyvalent pour un tarif de 329,90€ seulement.