🔥 Xiaomi Redmi Note 7 : notre smartphone coup de coeur à prix cassé !

N1200

Performance et petit prix chez Cdiscount

Une batterie très longue durée.

Malgré son prix très bas, le Redmi Note 7 réserve aux utilisateurs de bonnes surprises. Tout d'abord, c'est un grand écran de 6,3 pouces couvert d'un verre Gorilla Glass 5 super résistant. Il est assez massif, avec 186g de poids et 8,1mm d'épaisseur. Cela facilite sa résistance mais aussi sa prise en main, qui sera parfaite pour vous si vous n'êtes pas féru de technologie. Au delà de sa robe, il offre 3Go de RAM, et un processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 660. Son espace de stockage interne est de 32Go. Il est disponible en noir pour 151€ sur Cdiscount.Un avantage incontournable du Redmi Note 7 est son autonomie de batterie impressionnante. Avec une capacité de 4000mAh, ce smartphone peut passer plusieurs jours sans recharge. Il est aussi compatible avec la technologie QuickCharge pour le charger plus rapidement. Il réserve aussi d'autres équipements pratiques comme le capteur d'empreintes situé au dos ou encore le capteur appareil photo 48MP à l'arrière. Il laisse aussi l'espace pour une double SIM (ou une carte SD additionnelle). Il est livré avec une paire d'écouteurs compatibles.