🔥 Écran PC gamer HP 24.5" FHD 144 Hz à 149€ au lieu de 209€ via 50€ ODR

La magie des petits prix

Un écran qui ensorcelle

C'est donc le site bordelais Cdiscount qui héberge cette bonne affaire. La livraison est gratuite et vous pouvez bien évidemment payer en quatre fois, soit 51,20€ au moment de l'achat puis 51,19€ par mois. Mais ce n'est pas tout puisqu'une offre de réduction d'une valeur de 50€ sera à votre portée. Vous allez devoir effectuer cet achat avant le 23 septembre et envoyer vos pièces justificatives d'ici le 7 octobre 2019. Le remboursement sera effectué par virement bancaire 6 à 8 semaines après la réception de votre dossier. Vous trouverez toutes les informations essentielles dans ce document À présent, voici les caractéristiques principales de cet. Sa taille est de 24.5 pouces (soit environ 62 centimètres) pour une résolution native en Full HD à 60 Hz. La luminosité atteint 400 cd/m² et le taux de réponse est de 1 ms. Ce dernier élément est vraiment idéal si vous jouez régulièrement. De plus, grâce à la technologie FreeSync embarquée, votre image ne souffrira plus de saccades, déchirures et autres tremblements. Vos jeux seront extrêmement fluides, à condition que la configuration de votre PC tienne la route bien entendu.Globalement, l'expérience est très confortable avec cet écran puisque vous pourrez par exemple régler son inclinaison et sa hauteur. Afin de protéger vos yeux, un mode visant à atténuer la lumière bleue émise par ce modèle pourra être activé. Les couleurs changeront légèrement mais vous vous épargnerez quelques maux de tête. Enfin, au niveau des interfaces, un port HDMI répond à l'appel, tout comme un DVI et un DisplayPort. La garantie pièces, main d'œuvre et déplacement est valable pendant deux ans.L'est un modèle aussi abordable que performant. Il assurera le job afin de rendre vos jeux vidéo fluides et sans la moindre déformation à l'image. Le rapport qualité / prix est donc optimal. Foncez sans plus tarder sur cet écran.