🔥 Smart TV Samsung 43" 4K UHD à 349€ au lieu de 429€

La Smart TV Samsung UE43NU7092KXXC en promo sur Cdiscount

Les caractéristiques du téléviseur

Il faudra donc se rendre sur le site français Cdiscount pour acheter en promotion la Samsung UE43NU7092KXXC TV LED au tarif de 349 euros, soit 50 euros de moins par rapport à son prix initial. Il n'y a pas de frais de port si la livraison en point relais a été choisie.Cdiscount vous propose aussi de payer le téléviseur en 4 fois par carte bancaire. Vous aurez alors une première mensualité de 89,61 euros, suivi de 3 mensualités de 89,58 euros chacune.Pour moins de 350 euros, on a donc une TV LED de 43 pouces (diagonale de 108 cm) avec une résolution de 3840 x 2160 pixels, compatible HDR10+ et connectée.Du coté de la connectique, on retrouve 2 ports HDMI, 1 port USB, 1 sortie réseau et 1 sortie audio numérique (optique).Disposant de la fonctionnalité Smart TV par l'intermédiaire du Wifi, le futur acquéreur pourra ainsi faire tourner YouTube, Netflix et d'autres applications. La partie audio est assurée par 2 haut-parleurs de 20 Watts chacun (soit une puissance totale de 40 Watts). Le téléviseur intègre un tuner TV numérique (DVB-C, DVB-T2). Enfin, concernant les améliorations d'image, on retrouvera : Digital Clean View, Mega Contrast et PurColor.