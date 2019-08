🔥 Changez de smartphone pour le Xiaomi Mi Mix 2 à 179€ + oreillette Bluetooth

Le Smartphone Xiaomi Mi Mix 2 à 179€ seulement

Une oreillette Bluetooth offerte

Le smartphone Xiaomi Mi Mix 2 est à 179€ si vous profitez de la promotion Cdiscount et de l'offre de remboursement en cliquant ici . Le Mi Mix 2 64Go est un smartphones aux très bonnes performances. Il a un grand écran de 5,99 pouces qui est quasiment sans bordures. Le lecteur d'empreinte digitale est au dos du smartphone, sous l'appareil photo 12MP à l'arrière. Il a 4Go de RAM et un processeur Qualcomm Snapdragon 835 qui garantissent des performances fluides et agréables. Lea une carte graphique Adreno 450 intégrée. C'est donc un smartphone qui offre de belles performances pour un prix vraiment bas de 179€. L'appareil est garantit deux ans.Pour l'achat de ce smartphone en ce moment sur Cdiscount, obtenez en cadeau unenoire. Ce micro casque sans fil vous permet de prendre et passer des appels en mains libres. C'est une oreillette très confortable qui ne blesse pas les oreilles, elle est légère mais ne risque pas de tomber facilement. Pratique et facile à utiliser, elle est parfaite pour les appels en voiture ou n'importe quelle situation en mouvement. C'est donc un excellent deal en ce moment sur Cdiscount: pour seulement 179€ vous obtenez non seulement le smartphone Xiaomi Mi Mix 2 mais aussi cette oreillette Bluetooth. Un bon pan à saisir dès aujourd'hui sur Cdiscount pour s'équiper avant la rentrée.