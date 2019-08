🔥Notre sélection de smartphones à moins de 200€ pour s'équiper avant la rentrée

Des smartphones au meilleur rapport qualité-prix

Six smartphones à moins de 200€

En clair, on vous apporte ce que les revendeurs en ligne ont de mieux à proposer en ce moment. Bref, si vous cherchez les meilleurs rapport-qualité prix du moment pour être fin prêt avant la rentrée, on est là! C'est parti pour notre sélection de 6 smartphones à moins de 200€.Avec la multitude de constructeurs présents sur le marché, les smartphones deviennent des produits dont le prix peut aller de moins de cent euros à plus de mille. Il est donc compliqué d'avoir un avis raisonné sur tous les constructeurs, surtout quand ceux-ci présentent plusieurs gammes de produits de niveaux différents. Surtout, il s'agit de bien comprendre quel smartphone sera adapté pour quel type d'utilisation: tout le monde n'a pas besoin de performances extraordinaires en multi-tâches, ou encore d'écrans particulièrement grands. De plus, certains de ces smartphones à moins de 200€ présentent de très bonnes surprises au niveau de l'autonomie, des fonctionnalités ou encore du design! Enfin bref, on vous les présente sans plus tarder. Le plus, c'est que tous ces smartphones tombent à moins de 200€ grâce à des bon plans Cdiscount.On commence tout d'abord par le. Ce smartphone du constructeur chinois a régulièrement été en promotion depuis sa sortie. Il est actuellementau lieu de 219€ sur Cdiscount. Avec son grand écran 6.3 pouces, il a un joli design: le capteur d'empreinte et situé au dos du smartphone, laissant toute la place à l'avant pour l'écran. Il est ici disponible en noir avec 32Go de stockage. Son appareil photo arrière propose de bonnes performances avec deux capteurs qui cumulent à eux deux une. Le Redmi note 7 a quelques avantages indéniablement agréables comme la batterie très longue durée de(qui pourra aisément durer plusieurs jours) et la compatibilité QuickCharge. Il prend en charge la double SIM dans deux fentes où vous pourrez aussi insérer une carte SD afin de rallonger l'espace de stockage. La livraison est gratuite ! Ensuite, on vous présente leseulement sur Cdiscount. Il est disponible en noir, 64Go de stockage. Ce smartphone est légèrement moins grand que le précédent (5,84 pouces) ce qui peut se révéler utile pour les plus petites mains dans cet océan de grands smartphones. L'écran Full HD 1080p garantit une bonne qualité vidéo pour vos contenus. Il a lui aussi une double fente pour une deuxième SIM ou une carte SD. La RAM 4Go offre une fluidité correcte à l'utilisation. Quant à la batterie, elle est de 3000mAh soit uned'utilisation continue. La qualité de l'appareil photo n'est pas la meilleure mais reste amplement suffisante pour une utilisation simple: la caméra arrière est de 16MP. Ce smartphone offre donc des performances correctes. Obtenez-le sur Cdiscount dès maintenant: Pour continuer, voilà leen bleu argenté. Il a une taille moyenne de 5,6 pouces pour un écran HD. La caméra arrière offre 13MP et la caméra frontale 8MP. Ce n'est donc pas un smartphone qui présente des grandes performances d'appareil photo mais le reste fonctionne parfaitement. Il a unqui peut aussi être rallongé par une carte SD dans une des fentes de la double SIM. La bonne nouvelle, c'est aussi la batterie de bonne qualité 3000mAh qui tiendra longtemps sans recharge. Le déverrouillage se fait à l'arrière grâce au capteur sous l'appareil photo. Bref, ce smartphone est adapté aux utilisations simples mais offre tout de même une certaine fluidité et une bonne autonomie. Il est garantit deux ans (sous conditions) par le constructeur. Ensuite, on vous présente letrès peu cher sur Cdiscount à seulementPour un prix aussi bas, le Xiaomi Mi Play n'a pas a rougir de ses capacités: il a 4Go de RAM ce qui sera amplement suffisant pour une utilisation soutenue. Il a 64Go de stockage que vous pourrez rallonger avec une carte SD jusqu'a 256Go. L'écran a une bonne résolution: en 1080p, c'est un écran Full HD de 5,84 pouces. Son appareil photo est composé de deux capteurs de 12MP chacun, avec un capteur avant de 8MP pour vos selfies. La batterie est encore une fois avantageuse: 3000mAh. Le processeur MediaTek Helio P35 est un nouveau SoC octa-core 2,3 GHz. Le petit plus, c'est qu'il est équipé d'un capteur Face ID deen plus du capteur d'empreintes pour le déverrouillage. Il est à un peu plus de 100 euros seulement sur Cdiscount: Avant de terminer, voilà le Honor 8X à 179€ sur Cdiscount. Ce smartphone arbore un beau design avec sa jolie coque bleue chatoyante. Il est relativement grand: 6,5 pouces de diagonale avec 91% de l'espace dédiée à l'écran sauf pour la caméra avant. L'écran a une. Le capteur d'empreinte situé à l'arrière facilite la prise en main du smartphone. L'appareil photo arrière cumule deux capteurs de 20MP et 2MP. L'appareil photo avant offre aussi une bonne qualité pour une caméra selfie 16MP. Il a une batterie haute capacité à 3750 mAh. Il a lui aussi un espace pour une deuxième SIM ou une carte SD, pour rallonger son espace de 64Go de stockage. C'est smartphone qui met le design à l'honneur avec ses bordures vraiment fines, sans ne rien sacrifier à la performance. Pour 179€, c'est un très bon rapport qualité-prix. Pour finir, on vous conseille leà seulement 139,99€ sur Cdiscount. Son design impeccable présente un écran incurvé sur les côtés où les bordures ont été supprimées. L'écran panoramique fait donc 5,2 pouces, une taille moyenne. Il a 4Go de RAM et 64Go de stockage. Son point fort majeur est probablement sa batterie à la longévité imbattable: 4130mAh. Il se déverrouille rapidement grâce au capteur d'empreintes situé à l'arrière, en dessous de la caméra. Cette dernière a deux capteurs: un capteur 16MP et un grand angle 120° pour des photos plus panoramiques. Un plus assez fun: le mode beauté sur la caméra avant de 8MP qui retouche automatiquement les visages. Le Asus Zenfone Max Plus M1 présente donc un rapport qualité prix plus que correct à seulement 139,99€ ! Obtenez-le à ce prix au lieu de 179,99 sur Cdiscount. Voilà pour notre sélection de smartphones à moins de 200€ pour vous équiper ou vous ré-équiper avant la rentrée. On espère que vous pourrez trouver votre bonheur ici!