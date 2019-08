🔥 Bon plan Cdiscount: Apple Airpods 2 boitier de recharge sans fil à 169€

Les écouteurs sans fil Apple AirPods 2 avec étui de charge en promo sur Cdiscount

Apple AirPods : un produit incontournable

Dernière génération d'Airpods sortis en mars 2019, lesprésentent tous les avantages : légers et confortables, avec toutes les commandes nécessaires au bout des doigts (volume, morceau suivant/précédent, répondre/raccrocher).Le tout connecté en Bluetooth sans le moindre fil, même pour l'étui de recharge. Pour seulement 15 minutes de charge, le produit dispose déjà de 3 heures d'autonomie. Le niveau de charge est indiqué par la couleur de la LED à l'extérieur de l'étui. Avec une belle autonomie maximale de 5 heures en écoute continue, les Airpods 2 nous permettent de profiter de toute la musique en sortie stéréo pendant les trajets de vacances d'été !Pour ne rien gâcher, Cdiscount livre dès après-demain si vous commandez dans la journée. Sans oublier la possibilité de payer en plusieurs fois (payez en 4 fois, un paiement par mois). Bref, tout pour nous séduire - sans parler de cette jolie économie de 130 euros.Soyons honnêtes : qui peut se passer de casques audios en 2019 ? Éléments indispensables, les écouteurs sans fil restent les outils les plus agréables : finis les éternels nœuds qu'il faut démêler à chaque utilisation ! Le plus des Airpods : l'étui rigide de protection est, lui aussi, sans fil, et sa petite taille lui permet de vous suivre partout.Pensés pour une mobilité maximale, les Airpods permettent non seulement une grande liberté de mouvement du corps de l'utilisateur (avantage sans pareil pour les sportifs), mais aussi de s'éloigner sensiblement de l'appareil connecté. Pour l'écoute ou la conversation, les Airpods Apple restent au sommet du confort et de la qualité, en partie grâce au micro qui filtre les bruits extérieurs, garantissant une écoute parfaitement préservée de la pollution sonore.Une offre Cdiscount à ne pas manquer, dès maintenant et pour un temps limité !