Soldes : 100€ de remise sur le PC Portable Asus 15'' Full HD avec un SSD 256Go

Pour choisir un PC portable, il faut prendre en compte son usage au quotidien et son budget. Mais quand la période des soldes arrive, on peut monter en gamme sans dépenser plus. Alors si vous avez un budget de moins de 550 € vous devriez acheter le PC portable Asus 15“ Full HD proposée à seulement 549,99 € par Cdiscount.

À ce prix vous avez le droit à un PC portable animé par un processeur Intel Core i3 de 10ème génération avec 8 Go de mémoire RAM. Du côté affichage, Asus a installé une dalle 15,6“ Full HD avec traitement antireflet. Le fabricant a soigné la partie son avec l’ensemble Asus SonicMaster.

Cerise sur le gâteau, ce PC portable Asus R509 dispose d’un double disque dur, un premier de type SSD d’une capacité de 256 Go assurera le démarrage et le lancement des applications à la vitesse de l’éclair pendant qu’un second de 1 To permettra de stocker vos photos, vidéos et musiques sans craindre de manquer de place.